Debüt-Film : «Lemonade»: Dramastoff aus Rumänien

Die junge Rumänin Mara will in Amerika ihr Glück machen. Ihren kleinen Sohn muss sie zunächst in der Heimat zurücklassen. Alles scheint sich für sie zum Guten zu wenden, aber der «American Dream» hat auch viele Schattenseiten.

von dpa

01. Oktober 2018, 11:17 Uhr

Mara, eine junge Rumänin, hat es in die Vereinigten Staaten verschlagen. In den USA arbeitet sie als Pflegekraft. Maras Aufenthaltsgenehmigung aber ist nur begrenzt gültig. Eine Green Card hat sie noch nicht. Und ihr kleiner Sohn, der ist noch in Rumänien.

Bei der Ausübung ihres Jobs lernt sie einen Patienten kennen, Daniel - schließlich verliebt sie sich in ihn, Mara und Daniel heiraten. Mara aber sieht sich auch immer wieder mit den weniger schönen Aspekten des sogenannten «American Dream» konfrontiert.

Im zurückliegenden Winter feierte der 88-Minüter im Rahmen der Berlinale-Sektion «Panorama» seine Weltpremiere. Es ist der erste abendfüllende Spielfilm der rumänischen Filmemacherin Ioana Uricaru.

- Lemonade, Rumänien/Kanada/Deutschland/Schweden 2018, 88 Min., FSK o.A., von Ioana Uricaru, mit Mălina Manovici, Steve Bacic, Dylan Smith.