Liebe in digitalen Zeiten : Komödie «Safari» nimmt Dating-Apps aufs Korn

Flirten, Daten, Lieben: Heutzutage lernt man sich online kennen. Die Tücken, die das Kennenlernen in der digitalen Welt so mit sich bringt, nimmt die Komödie «Safari - Match me if you can» aufs Korn.

von dpa

27. August 2018, 14:15 Uhr

Lange unterdrückte Begierden werden ausgelebt, Versager im Bett holen sich Bestätigung, mit Lug und Trug schafft man sich eine neue Identität: Flirten und Daten im Online-Zeitalter ist ziemlich klischeebehaftet - und damit idealer Stoff für eine Komödie.

«Safari - Match me if you can» erzählt von acht unterschiedlichen Charakteren, deren Wege sich kreuzen. Da trifft der Möchtegern-Pilot auf das Social-Media-Sternchen, die frustrierte Mutter auf einen 24-Jährigen, der endlich seine Jungfräulichkeit loswerden will. Meist ist das initiiert über eine App. Mit lustigen Details gespickt und manchmal recht derben Dialogen ist so ein humorvoller Film entstanden.

Safari - Match me if you can, Deutschland 2018, 109 Min., FSK ab 12, von Rudi Gaul, mit Justus von Dohnányi, Elisa Schlott, Sunnyi Melles, Max Mauff, Juliane Köhler