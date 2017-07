Buchverfilmung : Komödie: «Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner»

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Assmann 1 von 1

Seit fünf Jahren sind Kathi (Jessica Schwarz) und Felix (Felix Klare) ein Paar, und Kathi fühlt sich vernachlässigt, weil Felix wenig Zeit hat. Dann taucht der Künstler Mathias (Christoph Letkowski) auf - und Kathi stellt ihre Beziehung in Frage.

«Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner» von Pepe Danquart ist eine Sommerkomödie, in der irgendwann an der Uhr gedreht wird. Denn was wäre, wenn Kathi gar nicht mit Felix zusammengekommen wäre? Nach dem gleichnamigen Roman von Kerstin Gier.

Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, 101 Min., FSK ab 6, von Pepe Danquart, mit Jessica Schwarz, Felix Klare, Christoph Letkowski.

erstellt am 10.Jul.2017 | 09:54 Uhr