Dinge besser machen : Jürgen Vogel findet Rebellion wichtig

In seinen Rollen gibt er gern den Rebellen. Aber auch privat findet der Schauspieler Auflehnung wichtig.

von dpa

30. April 2018, 10:18 Uhr

Der Schauspieler Jürgen Vogel (50) ist nach eigenen Worten ein Freund von Protest - solange er bestimmte Grenzen beachtet. «Ich glaube, Rebellion ist immer ein sehr guter und kreativer Prozess, um Dinge besser zu machen», sagte er dem Magazin «Gala» in einem Interview.

«In der Jugend ist das eine Phase, die wichtig ist, um eine gesellschaftsfähige Form zu erlangen.» Auch wer in einer Beziehung unzufrieden sei, könne so unter Umständen neue Impulse setzen, findet Vogel.

«In einer Gesellschaft ist es wichtig, (...) sich gegen Dinge aufzulehnen, die man nicht gut findet», erklärte der Schauspieler. Zum Glück gebe es in Deutschland eine Demokratie, in der es möglich sei, «auf die Straße» zu gehen. Es gebe dafür aber auch Grenzen. «Es ist eine Sache, wenn man sich soweit es geht unabhängig macht, aber letztendlich leben wir in einer Gesellschaft, und jeder ist Teil dieser Gesellschaft. Jeder, der hier lebt, muss sich dem Grundgesetz beugen», betonte der 50-Jährige.