«Beginner gegen Gewinner» : Joko Winterscheidts Samstagabendshow ab Ende Oktober

erstellt am 20.Sep.2017 | 15:16 Uhr

Joko Winterscheidt bekommt bei ProSieben eine neue Samstagabendshow. Zur Premiere von «Beginner gegen Gewinner» am 28. Oktober (20.15 Uhr) kommt reichlich Prominenz.

Als Gäste angesagt haben sich der Schaupsieler Elyas M'Barek, die Formel-1-Fahrer Nico Rosberg und Nico Hülkenberg, der Ex-Nationalspieler Arne Friedrich, der Torwart Timo Hildebrand, der Tischtennis-Europameister Timo Boll und die deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Ruth-Sophia Spelmeyer. In der Show fordern Hobbysportler echte Champions in ihren Paradedisziplinen heraus, wie ProSieben am Mittwoch mitteilte.

Bei «Beginner gegen Gewinner» sei neben sportlichem Kampfgeist auch Überlegung gefragt: Um den 16-fachen Tischtennis-Europameister Timo Boll an der Tischtennisplatte zu schlagen, darf der Kandidat vorher bestimmen, ob der erfolgreiche Tischtennisspieler zum Smartphone oder einer Bratpfanne greifen muss.

«Zu sehen, wie sich Hobby- und Profisportler im Wettkampf messen, ist unglaublich», zitiert der Sender seinen Moderator: «Dank der Handicaps, die uns zur Verfügung stehen, finden ungleiche Wettkämpfe plötzlich auf Augenhöhe statt», sagt Winterscheidt. «Und wenn Sie das noch nicht überzeugt hat, ich würde die Show sogar schauen, wenn sie von Klaas wäre, so gut ist sie.»

Zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf (33) hat Winterscheidt (38) bis Juni 2017 die ProSieben-Show «Circus HalliGalli» moderiert. Damit ist nun Schluss, die beiden gehen aber nicht komplett getrennte Wege. Bei ihrer Show «Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt» sind sie weiterhin zusammen im TV zu sehen.