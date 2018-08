Verpaddelt : Jennifer Garner auf Kajak-Tour in Not

Ist eine Kajaktour gefährlich? Eigentlich nicht, außer man verliert die Orienitierung. Das ist Schauspielerin Jennifer Garner jetzt passiert.

von dpa

08. August 2018, 10:03 Uhr

Ihren Kajak-Ausflug im Schweden-Urlaub werden US-Schauspielerin Jennifer Garner (46, «Dallas Buyers Club») und ihre älteste Tochter Violet (12) wohl nicht so schnell vergessen.

«Haben wir 100 Stunden lang so heftig wie möglich gepaddelt und sind in einer Schifffahrtsroute gelandet? Ich fürchte, ja», schrieb sie am Montag auf Instagram zu einem Foto, das offenbar sie selbst und ihre Tochter in einem Paddelboot vor einem Sonnenuntergang zeigen. Die beiden benötigten Hilfe: «Mussten wir gerettet werden? Ja.» Dazu setzte sie unter anderem den Hashtag #DankeMattias.

Der Kajak-Verleih postete ein Foto, das die 46-Jährige mit einem jungen Mann zeigt. «Das ist Mattias», erklärte ein Schriftzug. Der Mitarbeiter habe einen Anruf von Garner bekommen, die sich «in den Gewässern Stockholm» verirrt hatte. Der Mitarbeiter habe nach ihnen gesucht und sie zur Verleihstation zurückgeführt. «Ein ziemliches Abenteuer», so der Kajak-Verleih, der sich bei der Schauspielerin für ihren Besuch bedankte. Garner und Tochter hatten eine Kurzreise nach Skandinavien übernommen, bevor die Zwölfjährige auf eine weiterführende Schule geht.