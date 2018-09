Liebesgeflüster : Heidi Klum entschuldigt sich bei Rapper Drake

Rapper Drake hat sie um ein Date gebeten, aber Heidi Klum hat nie darauf reagiert. Und das hängt mit ihrer großen Liebe Tom Kaulitz zusammen.

von dpa

12. September 2018, 12:46 Uhr

Model Heidi Klum (45) hat bei einem Fernsehauftritt in den USA ihre Liebe zu ihrem Freund Tom Kaulitz (29) bekundet und sich gleichzeitig bei Rapper Drake entschuldigt.

«Drake, es tut mir leid, dass ich dir nicht zurückgeschrieben habe», sagte Klum am Dienstag in der «The Ellen DeGeneres Show». Sie fände den Rapper wirklich cool und sie liebe seine Musik, versicherte Klum lächelnd. Das deutsche Model beichtete zuvor, dass sie Drake im vergangenen Frühjahr einen Korb erteilt hatte. Der Rapper habe sie per SMS-Text um ein Date gefragt, doch sie habe nie geantwortet.

Der Grund: Zu diesem Zeitpunkt hätte sie gerade «die Liebe meines Lebens» kennengelernt, sagte Klum über ihren derzeitigen Freund Kaulitz. Zwischen ihr und dem Gitarristen der Band Tokio Hotel habe es damals auf einer Geburtstagsparty sofort gefunkt.

«Ich liebe ihn sehr», sagte Klum der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres. Er sei auch Deutscher, sie hätten die gleichen Wurzeln und sie fühle sich ganz von ihm verstanden. Gerüchte über eine mögliche Verlobung oder Heirat wies Klum aber zurück. Sie hätten «überhaupt nichts heimlich» unternommen, versicherte das Model.