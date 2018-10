Oscar-Preisträgerin im Glück : Gwyneth Paltrow zeigt stolz ihren Ehering

Die US-Schauspielerin hat noch einmal Ja gesagt. Sie ist die Ehe mit dem Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk eingegangen. Nun zeigt sie den neuen Ring an ihrem Finger.

von dpa

01. Oktober 2018, 09:20 Uhr

Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, «Shakespeare in Love») lässt die Welt an ihrem Glück teilhaben. Die Oscar-Preisträgerin postete am Sonntag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account stolz ein erstes Foto ihres Eherings.

Zu sehen sind die Hände der Hollywood-Schauspielerin und ihres Ehemanns Brad Falchuk (47, «Glee») - geziert von zwei zarten Schmuckstücken aus Gold.

Paltrow und Falchuk hatten laut US-Medienberichten am Samstag im kleinen Kreis auf dem Anwesen der Braut im Luxus-Ferienhausgebiet Hamptons nahe New York geheiratet. Der Nachrichtensender «E! News» und das Magazin «People» berichteten, unter den Gästen seien die Schauspielerin Cameron Diaz und Paltrows Pate, der Star-Regisseur Steven Spielberg, gewesen.

Paltrow war in erster Ehe mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin verheiratet.