Italienisches Drama : «Glücklich wie Lazzaro» von Alice Rohrwacher

In ihrem neuen Werk stellt die italienische Filmemacherin einen ganz besonderen Menschen in den Mittelpunkt: Lazzaro. Für ihr märchenhaftes Drehbuch ist Alice Rohrwacher beim Festival in Cannes ausgezeichnet worden.

von dpa

09. September 2018, 16:12 Uhr

Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit: Eine Gräfin hielt ihre Angestellten einer extrem isoliert liegenden Tabakplantage noch in den 80er Jahren wie Sklaven. Dies nimmt die Italienerin Alice Rohrwacher als Ausgangsidee für «Glücklich wie Lazzaro».

Im Mittelpunkt steht dabei Lazzaro, der mit mehreren anderen Familien abgeschottet irgendwo in den Bergen lebt und für eine reiche Dame arbeitet. Das Werk ist wie ein Märchen erzählt.

«Glücklich wie Lazzaro» ist der dritte Spielfilm von Alice Rohrwacher; eine der Hauptrollen besetzte sie mit ihrer Schwester Alba.

Glücklich wie Lazzaro, Italien, Deutschland 2018, 129 Min., FSK o.A., von Alice Rohrwacher, mit Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno