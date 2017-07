TV-Tipp : Glamour, Macht und große Gefühle

vergrößern 1 von 1 Foto: Str 1 von 1

Berlin (dpa) – Die Deutschen haben keinen König. Aber viele von ihnen gucken mit Begeisterung ins benachbarte Ausland, wo Royals regelmäßig für Glamour und große Gefühle sorgen.

Ein Dutzend Monarchien gibt es in Europa immer noch. Allenfalls ein WM-Finale ist im Fernsehen so interessant wie eine Königshochzeit. Die Herrscher mit blauem Blut haben nach wie vor nicht nur für die Yellow Press etwas Faszinierendes, wie die neue Dokumentation «Glamour, Macht und große Gefühle - Europas Königshäuser im Vergleich» beweist. Das ZDF zeigt sie am Dienstag (4. Juli) zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Der Sender hat in der neuen Staffel seiner Doku-Reihe «Königliche Dynastien» gerade erst Herrscherhäuser wie die Coburger in Belgien, die Oranier in den Niederlanden und die Glücksburger in Dänemark und Norwegen vorgestellt. Die neue Doku von Anne Kauth und Lisa Borgemeister (Redaktion Carmen Peter und Evgenia Ploch) widmet sich nun einer Reihe von Detailaspekten königlicher Herrschaft - von Tragik bis Tradition.

Längst Tradition hat, dass vor allem die Damen aus den Königshäusern modische Vorbilder sind und in jedem Fall die Blicke auf sich ziehen. Das gilt für Kate, Herzogin von Cambridge, die bei ihrer Hochzeit mit Prinz William ein Kleid mit Drei-Meter-Schleppe trug, genau wie für Charlène von Monaco, deren Schleppe es gleich auf zwölf Meter brachte und in deren Hochzeitskleid 18 000 Kristalle funkelten.

Die Garderobe von Queen Elizabeth II. ist da vergleichsweise bescheiden, wenn auch farbenfroh. Und sie steht auf Hüte - genau wie Máxima, Königin der Niederlande, die noch etwas gewagtere Modelle bevorzugt, allerdings nicht in jeder modischen Hinsicht stilsicher sei, wie die Experten aus der ZDF-Doku betonen. Auch Charlène von Monaco habe sich erst vom Beach-Babe zur Fürstin entwickeln müssen, den ein oder anderen modischen Fauxpas inklusive.

Das ZDF hat in einer Umfrage ermittelt, wer von den Royals den meisten Glamour hat - Ergebnis: Herzogin Kate. Königin Margrethe aus Dänemark hat es dagegen mit Glamour nicht so. Aber dafür ist die Monarchie dort schon älter als 1000 Jahre, und Margrethe ist schon 45 Jahre auf dem Thron. Dänemark ist die älteste Monarchie Europas - Norwegen die jüngste. Und Dänemark hat König Christian vorzuweisen, der sich unter deutscher Besatzung nicht ins Exil absetzte, sondern täglich demonstrativ durch Kopenhagen ritt, um seinen Untertanen zu zeigen, dass Dänen sich von den Nazis nicht unterkriegen lassen.

Allerlei Experten hat das ZDF aufgeboten, die ausgiebig zu Wort kommen: die Autorin Luise Wackerl zum Beispiel, die britische Königshaus-Reporterin Katie Nicholl und die Historikerin Karina Urbach. Sie widmen sich einem breiten Themenspektrum, von Königskindern über Tragödien in den Königshäusern bis zu den Hobbys der Royals.

Prinz Charles etwa schwärmt für Öko-Landbau und Naturschutz. Margrethe II. von Dänemark und ihr Mann sind absolute Dackel-Narren - Prinz Henrik hat sogar ein Gedicht über seine krummbeinigen Hunde geschrieben, wie die Doku zeigt. Stéphanie von Moncao mag es etwas größer: Sie hat mal zwei Elefanten aus Lyon in ihren Zwergstaat bringen lassen.

Dass solche tierischen Details Platz in der Doku haben, zeigt, dass es ihr nicht zentral um historische Fakten geht. Schnelle Schnitte und ein Potpourri an bunten Themen sind eher typisch für «Glamour, Macht und große Gefühle». Der Titel verspricht nicht zu viel.

Genug von den Royals? Mitnichten: Das ZDF legt schon am Dienstag darauf (11. Juli, 20.15 Uhr) nach. Dann kommt die Doku «Kronprinzessin und Superstar - Victoria von Schweden wird 40».

Glamour, Macht und große Gefühle

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 00:01 Uhr