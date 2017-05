Eine Liebeserklärung : «Ganz große Oper»: Werbefilm für Münchens Opernhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Kick Film 1 von 1

Auszeichnungen hat die Bayerische Staatsoper in München zuhauf eingeheimst: Einmal «Opernhaus des Jahres», zweimal wurde Kirill Petrenko zum «Dirigenten des Jahres» gekürt und sogar dreimal in Folge gab es den Preis «Orchester des Jahres».

Kein Wunder also, dass ein Dokumentarfilm - noch dazu vom Ministerialdirigenten im bayerischen Kunstministerium, Toni Schmid - fast nur positive Seiten zeigt. «Ganz große Oper» soll ja auch ein «Liebeserklärung» an das renommierte Opernhaus sein, wie er sagt. Doch eine richtige Geschichte bleibt der Film schuldig.

Auch Fragen zur Zukunft nach dem geplanten Abgang von Petrenko und Intendant Nikolaus Bachler 2021 werden nicht gestellt. So bleibt den Fans ein Blick hinter die Kulissen, in den Fundus, auf die Umbauarbeiten auf der Bühne, in die Künstler-Garderobe und sie bekommen viele Interviews mit Größen wie Star-Tenor Jonas Kaufmann und Sopranistin Anja Harteros zu sehen. Der Blick von außen jedoch fehlt.

