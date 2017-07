Start bei Netflix : «Friends from College»: Neue Serie mit Cobie Smulders

vergrößern 1 von 1 Foto: Hannah Mckay 1 von 1

Mit dem TV-Hit «How I Met Your Mother» wurde Cobie Smulders weltweit berühmt. In der Sitcom spielte sie Robin Scherbatsky, eine Kanadierin, die als Nachrichtensprecherin in New York Fuß fasst und zur Clique um Ted und Barney gehört.

«HIMYM», wie die mit neun Emmys ausgezeichnete Serie abgekürzt heißt, endete 2014 - jetzt ist Smulders (35) erneut zu sehen: In «Friends from College» stehen mehrere Freunde im Mittelpunkt, die einst gemeinsam auf der Elite-Uni Harvard waren. Mittlerweile aber sind sie in ihren 40ern und beruflich wie privat mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Zu den weiteren Darstellern gehören Keegan-Michael Key («Parks and Recreation») sowie Fred Savage, der ab Ende der 1980er Jahre mit der Serie «Wunderbare Jahre» große Erfolge gefeiert hatte.

Die erste Staffel von «Friends from College» startet am 14. Juli bei Netflix. Sie besteht aus acht, je halbstündigen Folgen.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 15:16 Uhr