Einschaltquoten : Fast zwei Millionen sehen Europa-League-Finale bei Sport1

Das Europa-League-Finale hat dem Sender Sport1 einen Quotenerfolg gebracht. 1,93 Millionen Zuschauer sahen am Mittwochabend ab 20.45 Uhr das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United (0:2), der Marktanteil lag bei 7,1 Prozent. Die Partie wurde live aus Stockholm übertragen.

In der eigentlichen Hauptsendezeit um 20.15 Uhr lag das Erste vorn: Der Thriller «Unterm Rad» hatte 3,77 Millionen Zuschauer (13,2 Prozent). Knapp dahinter lag das ZDF mit dem Hollywood-Drama «Still Alice - Mein Leben ohne Gestern», in dem Julianne Moore eine an Alzheimer erkrankte 50-Jährige spielt - den Film sahen 3,04 Millionen Menschen (10,7 Prozent).

Danach folgt eine ganze Reihe von Sendern mit Zuschauerzahlen zwischen einer und zwei Millionen, angeführt von Sat.1: 1,85 Millionen Zuschauer sahen die Show «15 Dinge, die Sie über Haustiere wissen müssen» (6,8 Prozent). ZDFneo hatte mit dem Krimi «Ein starkes Team: Alte Wunden» 1,83 Millionen Zuschauer (6,4 Prozent), RTL mit dem Rückblick «I like die 2000er» 1,72 Millionen (6,1 Prozent), Vox mit der Krimiserie «Rizzoli & Isles» 1,22 Millionen (4,4 Prozent) und Kabel eins mit dem Actionfilm «Next» 1,17 Millionen (4,1 Prozent).

ProSieben erreichte mit der Klinikserie «Grey's Anatomy» 1,11 Millionen Menschen (4,0 Prozent). Der Start der US-Serie «This is Us - Das ist Leben» missglückte: Nur 840 000 Zuschauer (2,9 Prozent) wollten die Dramedyserie sehen.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 12:29 Uhr