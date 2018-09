Pro und Kontra Impfen : «Eingeimpft»: David Sieveking auf Spurensuche

Soll man seine Kinder impfen oder nicht? «Eingeimpft» versucht, die Vor- und Nachteile dazu zu ergründen.

von dpa

09. September 2018, 15:25 Uhr

Kurz nach der Geburt seiner ersten Tochter sieht sich Filmemacher David Sieveking wie viele Eltern mit einer wichtigen Frage konfrontiert: Soll man seine Kinder impfen oder nicht? Vor allem Mutter Jessica zweifelt an der Notwendigkeit und schickt ihren Partner auf Recherchereise.

Sieveking trifft Kinderärzte, Impfstoffhersteller oder Forscher und versucht in autobiographischer Manier, Vor- und Nachteile zu des Impfens ergründen. Das Thema gewinnt an Dringlichkeit, als in der Nachbarschaft Masern ausbrechen und das zweite Kind der Kleinfamilie unterwegs ist.

Eingeimpft. Familie mit Nebenwirkungen. Deutschland 2018, 95 Min., FSK ab 0 Jahren, von David Sieveking