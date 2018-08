Neues aus Hollywood : Ed Harris und Jon Hamm heuern bei «Top Gun 2» an

Die Besetzungsliste für «Top Gun 2» kann sich sehen lassen. Jetzt hat Superstar Tom Cruise weitere prominente Schauspieler mit an Bord geholt.

von dpa

24. August 2018, 09:09 Uhr

Hollywood-Star Tom Cruise (56) holt für die Fortsetzung des Kampfjetpiloten-Films «Top Gun» prominente Verstärkung an Bord.

«Mad Men»-Star Jon Hamm (47) und Ed Harris (67, «Geostorm») sollen in «Top Gun: Maverick» Rollen übernehmen, wie die Branchenportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» berichteten. Auch der Sohn von Schauspieler Bill Pullman, Lewis Pullman (25, «Battle of the Sexes»), ist neu dabei.

Cruise steht schon länger für den Part des früheren Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell aus dem Originalfilm von 1986 fest, der inzwischen als Fluglehrer arbeitet. Zudem sind Val Kilmer, Jennifer Connelly und Miles Teller an Bord.

Joseph Kosinski («Oblivion») führt Regie. Das Original wurde von dem 2012 verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert. Das Studio Paramount will den Actionfilm im Juli 2019 in die Kinos bringen.