Castingshow : DSDS-Finalistin Schoppmann wird Gesangstrainerin

«Heute wäre das nicht mehr mein Ding». Sagt Juliette Schoppmann über DSDS.

von dpa

27. März 2018, 13:32 Uhr

Sängerin Juliette Schoppmann, 2003 Finalistin der ersten «Deutschland sucht den Superstar»-Staffel, wäre inzwischen als Kandidatin wohl kaum noch dabei.

«Heute wäre das nicht mehr mein Ding», sagte die 38-Jährige in einem Gespräch mit der Zeitschrift «Closer». Auf der Bühne gebe sie zwar auch Vollgas. «Aber nicht mehr so extrem».

Für die laufende Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) hat Chefjuror Dieter Bohlen (64) sie als Gesangstrainerin engagiert. Als Bohlen sie den Kandidaten in dem Studio, in dem sie 15 Jahre zuvor aufgetreten war, vorgestellt habe, seien ihr die Tränen gekommen, erzählte Schoppmann der Zeitschrift.

Im März 2003 unterlag sie vor mehr als zehn Millionen TV-Zuschauern Alexander Klaws. Schoppmann will nicht nur die Stimmen der Kandidaten trainieren, sondern auch Ratschläge verteilen: «Ich hatte auch im Leben schon viel mit Eifersucht und Missgunst zu kämpfen. Das ist bei DSDS, wo jeder gewinnen will, natürlich auch extrem. Dafür will ich alle sensibilisieren.»