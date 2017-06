Sein oder nicht sein : Drama und Komödie: «Shakespeare für Anfänger» auf DVD

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Er lebt in einem Märchenschloss, aber er ist kein Hamlet mehr. Der berühmte Shakespeare-Darsteller Sir Michael Gifford (Brian Cox) leidet an einer seltenen Form von Parkinson - und er macht sich und seinen Mitmenschen das Leben schwer.

Zum Zeitvertreib schaut er sich seine alten Filme an, aber auch das macht dem Griesgram eigentlich keinen Spaß. Das sei wie ein Spiegel, «in dem man sieht, wie man mal war», lautet Sir Michaels bittere Erkenntnis.

Das klingt nach einem echten Drama, aber «Shakespeare für Anfänger» von Janos Edelenyi besitzt vor allem eine große Leichtigkeit und viel Humor. Sir Michael Gifford kann zwar eine echte Giftspritze sein, aber der Mann hat im Grunde ein gutes Herz. Die Umstände haben ihn vereinsamen und zu einem galligen Miesepeter werden lassen, der sich bereits am Ende seines Weges wähnt.

Aber so weit ist es noch nicht, denn eines Tages wird die junge Ungarin Dorottya (Coco König) als seine Pflegerin engagiert. Und nachdem die beiden erst einmal aneinanderrasseln, gewinnt sie den knorrigen Mimen, der noch immer in seiner Schauspielwelt lebt, mit einem bezaubernden Lächeln für sich.

Dabei ist Sir Michael anfangs wirklich fies zu dem jungen Mädchen, das mit ihrem Parka, den Chucks und ihren Skinny Jeans so gar nicht in diese verblichene Welt zu passen scheint. «Du hast absolut keine Chance, es auf die Bühne hier zu schaffen», schleudert Sir Michael dem Mädchen, das ebenfalls Schauspielerin werden möchte, an den Kopf.

Der Mann im Rollstuhl und die Pflegerin - das ungleiche Paar, das sich langsam annähert, erinnert natürlich an «Ziemlich beste Freunde», aber hinter der französischen Erfolgskomödie braucht sich die charmante und zuweilen herzerweichende Dramödie «Shakespeare für Anfänger» nicht verstecken.

Das liegt vor allem auch an den großartigen Dialogen voller Wortwitz und den beiden Hauptdarstellern, die sich gekonnt die Bälle zuspielen - und sich, auch wenn sie aus unterschiedlichen Welten kommen, doch sehr ähnlich sind: «Sie hat Feuer im Hintern, so wie ich, als ich jung war: Eine Mischung aus Unschuld, Herz und Rücksichtslosigkeit», sagt Sir Michael über die zauberhafte Dorottya, die dem alten Mann neuen Lebensmut schenkt. Und Shakespeare-Fans kommen auch voll auf ihre Kosten.

Shakespeare für Anfänger, Großbritannien 2016, 89 Min, FSK ab 0, von Janos Edelenyi, mit Brian Cox, Coco König, Anna Chacellor, Emilia Fox, Karl Johnson, Roger Moore

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 10:01 Uhr