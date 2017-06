TV-Tipp : Die Informantin

vergrößern 1 von 1 Foto: Stephanie Pilick 1 von 1

Eine junge Frau, die es mit Moral und Ehre nicht allzu genau nimmt, gerät genau deshalb in eine heftige Spionagegeschichte. Ob sie daraus - womöglich gar unbeschadet - herauskommt, zeigt der Thriller «Die Informantin», der an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen ist.

Auf der Flucht erschossen - so geht man offenbar mit einem Verräter um, unter Drogenschmugglern an der bulgarisch-türkischen Grenze. Der Ermordete spielte ein Doppelspiel, denn er war auch für die Stuttgarter Drogenfahnder Jan (Ken Duken) und dessen Schwiegermutter Hannah (Suzanne von Borsody) tätig. Die beiden benötigen nun einen neuen Spitzel, und Jan wird in Berlin fündig.

Aylin (Aylin Tezel) hat einen kleinen Buchladen, gibt sich aber als Prostituierte aus, um die Männer erst zu bezirzen und sie sodann in ihren Hotelzimmern zu bestehlen - was ein ziemlich gewagtes Spiel ist für eine Frau, die Jura studiert und eine Karriere als Anwältin anstrebt.

Hannah kommt sie wie «ein Sechser im Lotto» vor - Aylin behält ihren Vornamen, um nicht falsch zu reagieren; vom Schicksal ihres Vorgängers erfährt sie nichts. Der Deal soll dafür sorgen, dass ihre Vorstrafen gestrichen werden und ihr die drohende Inhaftierung erspart bleibt. Sie befleißigt sich einer ziemlich derben Sprache, und sie schläft alsbald mit Jan, den dieses kurze Abenteuer erpressbar macht. Natürlich verliebt sich der extra lässig wirkende und mit betont rauchiger Stimme sprechende Jan in Aylin, aber auch der von ihr beschattete Drogenimporteur Musab (Timur Isik) erliegt ihrem spröden Charme - der gar nicht so machohafte Typ entdeckt seine romantische Seite. Ansonsten ist von Romantik in diesem Film nicht viel zu sehen.

Aylin Tezel (33, «Tatort») spielt ihre Figur sehr sexy, selbstbewusst, mutig und clever, während Ken Duken eher den verliebten und eifersüchtigen Gockel gibt. Suzanne von Borsody glänzt als meist übellaunige Chefin der ganzen Operation - warum sie ausgerechnet Jans Schwiegermutter spielen muss, bleibt ebenso unerfindlich wie so manches Logikloch. Natürlich hätte ein echter Drogenboss - der wie hier nicht nur harmlose Fitnessstudios betreibt und obendrein ein Mörder ist - die auf ihn angesetzte Informantin längst aufgedeckt, zumal sie geradezu haarsträubende Fehler macht (und Jan natürlich auch).

Gleichwohl: Das Drehbuch von Ulrike Stegmann und Christof Reiling setzt weniger auf Realitätsnähe als vielmehr auf ganz ordentliche Dialoge («Entweder ist sie eine gute Schauspielerin oder sie wechselt gerade die Seite»), und der Regisseur Philipp Leinemann (38, «Tempel», auch mit Ken Duken) hat daraus eine unterhaltsame Mischung aus Krimi, Drama und Lovestory rund um die Themen Vertrauen und Loyalität inszeniert, samt einiger spannender Wendungen und viel Tempo.

Der Zuschauer vermag der klar strukturierten Handlung gut zu folgen, bis hin zum Showdown zwischen den drei Hauptfiguren. Wirklich plausibel ist das Ganze natürlich nicht - aber nicht zuletzt auf solch moralische Fragen wie «Wer bin ich wirklich?» oder «Wie will ich leben?» gibt es hier ein paar überraschende Antworten.

