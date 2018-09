Mitgefühl statt Geld : Der Dalai Lama mag Schweizer Käse

Das Oberhaupt der Tibeter bereist dieser Tage Europa. Er machte auch Station in der Schweiz, wo er seit in Tibet-Institut und Kloster besuchte.

von dpa

21. September 2018, 17:30 Uhr

Das Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, ist zum Jubiläum eines buddhistischen Klosters in der Schweiz, doch gibt es einen zweiten Grund: «I like Swiss cheese - ich mag Schweizer Käse», sagte er verschmitzt lächelnd am Freitag bei einem Pressetermin in Zürich.

Er reiste anschließend weiter nach Rikon 30 Kilometer weiter östlich - dort steht seit 1968 ein Tibet-Institut und Kloster. Es ist das einzige außerhalb Asiens, das in seinem Auftrag gegründet wurde. Ernster warb der Dalai Lama (83) um Respekt für Anders- und Nichtgläubige und bedauerte den wachsenden Fokus der Gesellschaft auf Geld statt Mitgefühl. Begegnungen mit Politikern standen nicht auf dem Programm des Dalai Lama.