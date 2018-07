Neu auf Blu-ray : David Lynchs Debütfilm «Eraserhead» in neuer Ausgabe

Verwirrend, verstörend, verwegen - gleich mit seinem Debütfilm «Eraserhead» gelang David Lynch ein visuelles Meisterwerk. Eine neue Blu-ray-Ausgabe wartet zudem mit vielen Extras auf.

von dpa

19. Juli 2018, 09:35 Uhr

Schon der Debütfilm von Regisseur David Lynch machte deutlich, welche starke künstlerische Vision hinter seinem späteren Schaffen stecken würde: «Eraserhead» (1977) ist ein düsteres, in Schwarz-Weiß erzähltes Werk über einen jungen Mann, der am Leben mit seinem missgestalteten Baby verzweifelt.

Lynch arbeitete fünf Jahre lang an dem beklemmend atmosphärischen Kinoalptraum - auch, weil er viel Zeit ins verstörende Sounddesign legte. Nun wurde das Werk restauriert, so dass das Bild der jetzt erschienenen Blu-ray-Ausgabe herausragend glatt und satt wirkt. Hinzu kommen die 85-minütige Dokumentation «Eraserhead Stories» und sechs Lynch-Kurzfilme, zu denen der 72-Jährige jeweils selbst eine Einleitung spricht.

Für Lynch-Fans hat Studiocanal außerdem noch die in 4K remasterte Fassung von «Twin Peaks - Fire Walk With Me» herausgebracht, die so in Deutschland noch nicht erschienen ist: Der Kinofilm zur gefeierten TV-Serie «Twin Peaks», mit der Lynch in den 1990er Jahren Fernsehgeschichte schrieb.

«Eraserhead» und «Twin Peaks - Fire Walk With Me» (beide FSK ab 16), von David Lynch. Erschienen bei Studiocanal Home Entertainment