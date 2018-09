«Sex and the City»-Star : Cynthia Nixon scheitert bei Gouverneurs-Vorwahl

In «Sex and the City» machte sie als Miranda als Anwältin Karriere, mit einer Politik-Karriere im «echten» Leben wird es dagegen vorerst nichts: Cynthia Nixon ist bei der Gouverneurs-Vorwahl in New York gescheitert.

von dpa

14. September 2018, 10:35 Uhr

Die durch die Serie «Sex and the City» bekannte Schauspielerin Cynthia Nixon (52) wird nicht Gouverneurin von New York.

Der frühere TV-Star unterlag bereits bei der Vorwahl der Demokraten am Donnerstag deutlich dem Amtsinhaber Andrew Cuomo, der US-Medienberichten zufolge rund zwei Drittel der Stimmen bekam. «Auch wenn wir uns dieses Ergebnis nicht erhofft hatten, bin ich nicht entmutigt. Ich bin inspiriert», twitterte Nixon.

Die 52-Jährige steht seit ihren Jugendjahren auf der Bühne oder vor der Kamera. Zum Weltstar wurde sie durch ihre Rolle als Karriere-Anwältin Miranda Hobbes in der Erfolgsserie «Sex and the City», die zwischen 1998 und 2004 ausgestrahlt wurde. Nixon lebt mit ihrer Ehefrau an der noblen New Yorker Upper West Side.

Experten hatten der Schauspielerin vorab keine großen Chancen gegen den langjährigen New Yorker Gouverneur Cuomo eingeräumt. Der 60-Jährige, der sich für eine dritte Amtszeit bewirbt, gilt als beliebt und hat die Unterstützung großer Geldgeber und Verbände. Er wird nun bei der Gouverneurswahl am 6. November gegen den republikanischen Herausforderer Marc Molinaro antreten.

Polit-Neuling Nixon, die immer wieder gegen den «korrupten Konzern-Demokraten» Cuomo gewettert hatte, zeigt sich mit ihrer Kampagne dennoch zufrieden. «Wir haben die politische Landschaft in diesem Staat fundamental verändert.» Sie werde sich weiter für günstigere Mieten und gegen systematischen Rassismus einsetzen. «Dies ist erst der Anfang. Zusammen werden wir diesen Kampf gewinnen.»