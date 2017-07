Einschaltquoten : Commissario Brunetti ist eine sichere Bank

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Maack 1 von 1

Wenn Commissario Brunetti in Venedig ermittelt, sind der ARD gute Einschaltquoten sicher. Der Donna Leon-Krimi «Tierische Profite» mit Uwe Kockisch in der Hauptrolle erreichte am Samstagabend ab 20.15 Uhr 4,12 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 17,7 Prozent für die ARD.

Die Anschlussfolge «Donna Leon: Auf Treu und Glauben» sahen ab 21.45 Uhr noch 3,54 Millionen (16,3 Prozent).

Im ZDF lockten Steven Gätjen und Elton 2,27 Millionen Zuschauer in ihre Quizsendung «1, 2 oder 3 - Die große Jubiläumsshow». Der Marktanteil betrug 9,9 Prozent.

Die RTL-Spielshow «The Wall» brachte es auf 1,89 Millionen Zuschauer (8,2 Prozent). Auf Vox sahen 1,18 Millionen (5,1 Prozent) die Komödie «Sister Act», auf Kabel eins schalteten 1,07 Millionen (4,7 Prozent) eine Folge der Krimserie «Hawaii Five-0» ein.

Sat.1 erreichte mit der Komödie «Wie schreibt man Liebe?» 1,02 Millionen (4,4 Prozent). Auf RTL 2 schauten sich 0,93 Millionen (4,0 Prozent) «Die Chaoscamper» an, und ProSieben verzeichnete für die Show «Teamwork - Spiel mit deinem Star» 0,76 Millionen (4,0 Prozent).

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 12:00 Uhr