Sechs Teile : Comedian Chris Tall bekommt bei RTL eine eigene Show

von dpa

30. August 2018, 15:16 Uhr

Der Stand-up-Comedian Chris Tall kommt zurück ins Fernsehen.

Nach seiner Comedy-Show «Chris! Boom! Bang – Der Retter der Kinder und Eltern» im Frühjahr 2018 darf der gebürtige Hamburger bei RTL in seiner ersten eigenen Personality-Show zeigen, was er kann. Sie hat den Titel «Darf er das? – Die Chris Tall Show» und startet nach Angaben des Senders am 29. September (23.20 Uhr).

Der 27-Jährige schaffte seinen Durchbruch in der Sendung «TV total» und hatte zahlreiche Auftritte in Sendungen wie «Willkommen bei Mario Barth» (RTL) oder «Genial daneben» (Sat.1). Als Schauspieler war er in Kinofilmen wie «Abschussfahrt» und «Verpiss Dich, Schneewittchen!» zu sehen.

In der neuen sechsteiligen Personality-Show dreht sich alles um Chris Talls Sicht auf die Welt und die Frage «Darf er das?». Mit seiner direkten und selbstironischen Art möchte der Comedian ein für alle Mal klären, wie weit man heutzutage gehen kann, wie RTL ankündigt. Jede Woche begrüßt Chris Tall einen Gast und schickt junge Comedians auf die Straße oder präsentiert einen «Standupper» der Szene.