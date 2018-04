Oscar-Preisträgerin : Charlize Theron isst für den Job

Für ihren neuen Film musste Charlize Theron nicht nur Texte lernen, sondern jede Menge essen. Dafür stellte sie sogar nachts um zwei Uhr den Wecker.

von dpa

18. April 2018, 10:36 Uhr

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron​ (42) hat für ihren neuen Film «Tully» nach eigenen Angaben über 20 Kilogramm zugenommen.

«Die ersten drei Wochen sind immer Spaß, weil man sich wie ein Kind im Süßigkeitenladen fühlt», sagte Theron am Dienstag dem Online-Portal «Entertainment Tonight». Danach sei der Spaß aber vorbei gewesen. «Du hast genug davon, zu essen und es wird einfach nur zum Job.»

Die südafrikanische Schauspielerin («Monster»​) erzählte, sie habe sich nachts um zwei Uhr den Wecker gestellt, um kalte Makkaroni​ und Käse zu essen. «Ich bin aufgewacht und habe es einfach reingeschaufelt.» Ihre zweijährige Tochter habe gefragt, ob sie ein Baby im Bauch habe. Nach den Dreharbeiten sei es ihr schwergefallen, ihr Gewicht wieder zu verlieren. «Es hat rund eineinhalb Jahre gedauert. Es war ein langer, langer Weg.»​

In ihrem neuen Comedy-Drama spielt Theron die Mutter von drei Kindern, die sich mit ihrer neuen Babysitterin Tully anfreundet. Der Film kommt am 31. Mai in die deutschen Kinos.