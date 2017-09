Deutsche Kinocharts : «Bullyparade» bleibt Spitzenreiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Michael «Bully» Herbig führt mit «Bullyparade - Der Film» weiter die deutschen Kinocharts an. Am Wochenende lockte die Komödie nach vorläufigen Trendzahlen weitere 257 000 Fans in die Kinos. Insgesamt kommt die «Bullyparade» damit schon auf 1,26 Millionen Besucher, wie Media Control mitteilte.

Auf Platz zwei behauptet sich der Horrorfilm «Annabelle 2: Creation» von Regisseur David F. Sandberg mit 124 000 Besuchern. Neu auf der Drei startet mit knapp 100 000 Zuschauern die Actionkomödie «Killer's Bodyguard» mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen. Unverändert folgen die Animationskomödie «Happy Family» (80 000) auf der Vier und das Minions-Abenteuer «Ich - Einfach unverbesserlich 3» (71 000) auf der Fünf.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 13:04 Uhr