Abschied : Bewegende Trauerfeier für Schauspieler Siegfried Rauch

Mit 85 Jahren ist Siegfried Rauch gestorben. Jetzt nahmen Familie, Freunde und Kollegen in einer Gedenkfeier Abschied von dem Schauspieler.

von dpa

19. März 2018, 17:40 Uhr

Mit einer bewegenden Gedenkfeier haben am Montag im oberbayerischen Habach (Landkreis Weilheim-Schongau) Angehörige, Freunde und Kollegen Abschied von Schauspieler Siegfried Rauch («Das Traumschiff») genommen.

Unter den Trauergästen war auch Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er bezeichnete Rauch als einen der größten deutschen Schauspieler und als Botschafter seiner bayerischen Heimat.

«Bergdoktor»-Hauptdarsteller Hans Sigl würdigte seinen Kollegen mit einer emotionalen Rede als bodenständigen, zuverlässigen und humorvollen Menschen, als «Grandseigneur» und «Vorbild». Auch Rauchs langjährige «Traumschiff»-Kollegin Heide Keller sowie die Schauspieler Michaela May und Fritz Wepper waren zur Trauerfeier gekommen.

Rauch, der vor allem in der Rolle des «Traumschiff»-Kapitäns Jakob Paulsen bekanntgeworden war, war am vorvergangenen Sonntag im Alter von 85 Jahren an Herzversagen gestorben. Er war nach einem Besuch der örtlichen Feuerwehr zusammengesackt und anschließend eine Treppe hinabgefallen. Am vergangenen Freitag war der Schauspieler im Familienkreis in seinem Heimatort Obersöchering (Landkreis Weilheim-Schongau) beigesetzt worden.