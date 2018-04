Lustig : Axel Prahl freut sich «wie Bolle»

Er ist jetzt auch in Entenhausen unterwegs: Schauspieler Axcel Prahl hat richtig Spaß.

von dpa

18. April 2018, 09:06 Uhr

Schauspieler Axel Prahl hat das neue «Lustige Taschenbuch» besonders gerne gelesen: «Ein Ritterschlag!! Seht mal wer sich so in Entenhausen herumtreibt. Ick freu mer wie Bolle!!!» schrieb er auf Facebook und präsentierte dort gleich auch eine Seite aus dem neuen Band «Tatort Entenhausen».

In dem Auszug aus dem Comic sind zwei Figuren zu sehen, die Prahl sofort bekannt vorkamen: Sie ähneln ihm selbst und seinem Schauspielerkollegen Jan Josef Liefers - in ihren Rollen im «Tatort».

Prahl (58) spielt im «Tatort» aus Münster Hauptkommissar Thiel, Liefers (53) den versnobten Rechtsmediziner Professor Boerne, mit dem er oft Fälle der etwas anderen Art zu ermitteln hat. Die beiden sind die Quoten-Könige der «Tatort»-Ermittler. Im vergangenen April übertrafen sie sich selbst: Rund 14,5 Millionen Zuschauer schalteten für die Folge «Fangschuss» ein - der beste Wert für einen «Tatort» der vergangenen 25 Jahre. In diesem Jahr sind sie voraussichtlich nur mit einem neuen Fall im Ersten zu sehen - am 27. Mai. Aber dafür gibt es sie schließlich nun auch in Entenhausen.