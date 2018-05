US-Kinocharts : «Avengers: Infinity War» glänzt an US-Kinokassen

Ob in der Comic-Verfilmung «Black Panther» oder beim Team um Iron Man, Captain America und Thor im neuen «Avengers»-Film: Superhelden kommen beim Kinopublikum gut an. In Nordamerika hält sich der dritte Titel der «Avengers»-Reihe weiterhin vorn.

von dpa

07. Mai 2018, 10:14 Uhr

New York (dpa) – Das Superhelden-Epos «Avengers: Infinity War» hat auch an seinem zweiten Wochenende in Nordamerika mit hervorragenden Zahlen geglänzt. Mit einer Einspielsumme von 112 Millionen Dollar (94 Mio Euro) legte das Gemeinschaftswerk von Disney und Marvel das zweitbeste zweite Wochenende der Filmgeschichte hin, berichtete das Magazin «Variety».

Besser lief an seinem zweiten Wochenende nur «Star Wars: Das Erwachen der Macht», sogar «Black Panther» schnitt an Wochenende zwei nach Erscheinen schlechter ab.

«Die anderen großen Hollywood-Studios sitzen wegen "Infinty Wars" weiter am Spielfeldrand», fasste der «Hollywood Reporter» zusammen. Der vor anderthalb Wochen in Deutschland gestartete Film bildet nach «The Avengers» und «Avengers: Age of Ultron» den dritten Teil der Reihe.

Von den neu gestarteten Filmen schnitt die Komödie «Overboard» am besten ab, in der eine hart arbeitende Mutter (Anna Faris) mit einem verwöhnten mexikanischen Erben (Eugenio Derbez) zu kämpfen hat. Die Neuauflage der gleichnamigen romantischen Komödie von 1987 spielte knapp 15 Millionen Dollar (12 Mio Euro) ein und belegte den zweiten Platz im wöchentlichen Kino-Ranking. Der Horrorfilm «A Quiet Place», die Komödie «I Feel Pretty» mit Amy Schumer sowie die Videospiel-Verfilmung «Rampage - Big Meets Bigger» hielten sich unter den Top Fünf.

Neu stiegen in den nordamerikanischen Kinos außerdem die Komödie «Tully» (Platz Sechs) und der Thriller «Bad Samaritan» (Platz Zehn) ein. In «Tully» holt eine Mutter (Charlize Theron) sich im Familienstress Unterstützung einer jungen Babysitterin (Mackenzie Davis). In «Bad Samaritan» stoßen zwei Einbrecher (David Tennant und Robert Sheehan) in einem Haus, das sie ausrauben wollen, auf eine gefangene Frau.

Der Marvel-Hit «Black Panther» hielt sich in der mittlerweile zwölften Woche seit seinem Kinostart immer noch unter den obersten zehn Plätzen. Mit einer Einspielsumme von insgesamt 693 Millionen Dollar (579 Mio Euro) stand die Comic-Verfilmung am Wochenende im US-Ranking auf dem siebten Platz.