Startenor : Andrea Bocelli: Nach Reitunfall im Krankenhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniele Mascolo 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 18:04 Uhr

Startenor Andrea Bocelli ist nach italienischen Medienberichten in der Toskana vom Pferd gestürzt und hat sich verletzt. Der 58-Jährige sei ins Krankenhaus nach Pisa geflogen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Wenige Stunden nach dem Unfall wandte sich Bocelli auf Facebook an die Fans: «Ich will euch beruhigen und euch sagen, dass es mir recht gut geht.» Wenn es keine Komplikationen gebe, werde er das Krankenhaus möglicherweise noch Donnerstag verlassen können, schrieb Bocelli. «Es war nur ein einfacher Sturz vom Pferd.»

Der blinde Tenor stand am Dienstagabend noch im Teatro Verdi in Pisa bei einem Benefizkonzert auf der Bühne, das von einem Roboter dirigiert wurde. Ein für Freitag geplantes Konzert in Rom wurde zunächst nicht abgesagt.

Andrea Bocelli auf Facebook