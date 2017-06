TV-Tipp : 4 Könige

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ungewöhnlicher Freitagabend im deutschen Fernsehen: Verantwortlich dafür ist die U21-Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbunds, die nach dem Erfolg im Halbfinale gegen England das Endspiel der Europameisterschaft erreichte und an diesem Freitag gegen Spanien antritt - im ZDF.

Der Privatsender RTL änderte daraufhin sein Programm und verschob die Premiere seiner Spielshow «The Wall» um einen Tag auf Samstag. Der Kultursender Arte dagegen bleibt bei seinem Programm und zeigt um 20.15 Uhr als Free-TV-Erstausstrahlung den Kinofilm «4 Könige» aus dem Jahr 2015.

Der spielt - nicht ganz passend zur Jahreszeit - in den Weihnachtstagen, an denen sich so mancher wegen all des Stresses mit Fluchtgedanken trägt. Auch die Jugendlichen Alex, Lara, Timo und Fedja reißen aus und landen - wie und ob freiwillig, wird nie ganz klar - in der Psychiatrie. Ein Glück für die vier Heranwachsenden. Denn die Klinik wird zum Zufluchtsort. «4 Könige», das Kinodebüt von Theresa von Eltz, war bereits bei mehreren internationalen Festivals zu sehn.

Lara (Jella Haase, vor allem bekannt als Chantal aus «Fuck ju Göhte»)ist das Bad Girl. Immer ein bisschen zu viel Lippenstift, ein zutiefer Ausschnitt, ein zu derber Spruch. Lara ist es, die einen«Weihnachtspimmel» für den Christbaum bastelt und ihre angemaltennackten Brüste Fedja als Weihnachtsgeschenk präsentiert. Später wirdsich herausstellen, dass sie als Dreijährige ihren Zwillingsbruderverloren hat. Die Bürde der Überlebenden scheint sie nicht ertragen zu können. Ihre Eltern scheinen ihr nie verziehen zu haben.

Das Scheidungskind Alex (Paula Beer) kann die Depressionen und diedamit verbundenen emotionalen Erpressungen seiner Mutter nicht mehraushalten - und verletzt sich selbst. «Oh, schon wieder 'neZwanghafte», begrüßt Lara das stille Mädchen. Fedja (Moritz Leu)wirkt tief verstört. Auch er hat Narben an Körper undSeele - als Mobbingopfer seiner Mitschüler. Und der aggressive,unberechenbare Timo (Jannis Niewöhner) kommt aus der «Geschlossenen».Warum, weiß man nicht so recht.

Denn es geht in «4 Könige» nicht um Krankheitsbilder, Diagnosen undmedizinische Gutachten. Es geht um vier junge Menschen, die mit ihremLeben und ihren Familien nicht zurechtkommen. Weihnachtenfinden sie alle doof, sagen sie. Doch wer genau hinsieht, merktschnell, dass es nicht das Fest selbst ist, das sie stört, es sind die Umstände, in denen es begangen wird.

Damit haben sie viel mehr mit dem unkonventionellen Arzt Dr. Wolff (Clemens Schick) gemeinsam. Lieber macht er Dienst, als Weihachten zu Hause zu verbringen. Wo das ist, bleibt offen. Eine Tochter hat er wohl, aber ein guter Vater ist er nicht - wie er selber einmal sagt.

So bedrückend dieser Film beginnt, so berührend - niemals rührselig -entwickelt er sich, trotz oder vielleicht auch wegen schonungsloserBilder und Szenen. Völlig abgeschieden liegt diese Klinik im Wald, wie ausgestorben wirkt das Haus.

Über die Weihnachtstage herrscht Notbesetzung, bei Personal und Patienten. Doch gerade diese Abgeschiedenheit bietet den Jugendlichen und auch dem Arzt die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, sich aus denfamiliären wie den eigenen Zwängen zumindest in Ansätzen zu befreien.Die Psychiatrie wird zum Freiraum, der ihnen die Hoffnung auf einfreieres Leben auch außerhalb des Mikrokosmos gibt - wenn auch nichtallen.

4 Könige

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 00:01 Uhr