Nach der Wiederwahl : Baerbock, die Merkel-Raute und der Ehering

Nach den Top-Ergebnissen für Annalena Baerbock und Robert Habeck bei der Wiederwahl als Parteichefs wird wieder kräftig über die Kanzlerfrage spekuliert. Wer von beiden würde es machen?

18. November 2019, 15:25 Uhr

Am Morgen nach dem Parteitag in Bielefeld stach in Berlin eine Geste ins Auge - ist das etwa die berühmte «Raute» von Kanzlerin Angela Merkel, die Baerbock da vor Beginn der Vorstandssitzung mit ihren Händen formt? «Nee», sagte die 38-Jährige. «Ich halte mich immer an meinem Ehering fest, damit ich weiß, was wirklich zählt im Leben.» Auch in der ARD-Sendung «Anne Will» hatte Baerbock die Hände teilweise zur «Raute» geformt.