Ukraine-Krieg : Außenministerin Baerbock vertritt Deutschland in Kiew würdig

Der Besuch von Außenministerin Baerbock in Kiew reiht sich ein in einen Marathon internationaler Besuchsdiplomatie, der den Menschen in der Ukraine das Gefühl gibt: Wir vergessen euch nicht - komme, was wolle.

Mit Außenministerin Annalena Baerbock i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.