Parteitag Bündnis 90/Die Grünen : Auf neuer Führungsspitze lasten hohe Erwartungen

Das frischgewählte Spitzenduo Omid Nouripour und Ricarda Lang soll den Erfolg von Bündnis 90/Die Grünen in den nächsten Jahren verstetigen - das wird nicht einfach.

Mit großer, aber doch nicht überwältigender Mehrheit haben die Grünen Ricarda Lang und Omid Nouripour an ihre Spitze gewählt. Die zwei treten in große Fußstapfen. Ihre Vorgänger haben Bündnis 90/Die Grünen realitätskompatibel gemacht, die Mitgliederzahl der Partei verdoppelt und sie in die Regierung geführt. Diese Erfolge gilt es nun, nicht nur nicht z...

