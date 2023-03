Seit mehr als einem Jahr tobt Putins Krieg. Zehntausende Tote und Millionen Flüchtlinge zeugen vom Leid und Ausmaß der russischen Invasion. Gibt es Hoffnung auf ein Ende des Konflikts? Zu Gast wird sein Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und war selbst mehrfach in der Ukraine. Sie gilt als eine der prominentesten Stimmen in den Debatten rund um Putins Angriff. Dabei hat sie sich nicht nur politische Freunde gemacht.

Zudem wird sich Lesja Levko aus der Ukraine zuschalten. Sie arbeitet für die ukrainische Nichtregierungsorganisation CAMZ und schildert ihre Sicht auf den Krieg im Herzen Europas.

Lesja Levko schaltet sich aus der Ukraine zu.

