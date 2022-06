Unbekannte feuern in Philadelphia in Menschenmenge. FOTO: dpa/AP Philadelphia und Chattanooga Nach Schulmassaker in den USA: Fünf Tote bei Schießereien Von dpa | 05.06.2022, 21:38 Uhr

Die aufsehenerregenden Fälle von Waffengewalt in den USA reißen nicht ab. In Philadelphia feuern Täter in einem beliebten Ausgehviertel in die Menge. Auch in Chattanooga fallen Schüsse. Die Täter sind in beiden Fällen auf der Flucht.