Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rät dazu, weiter Masken in Bus und Bahn zu tragen. Foto: dpa/Michael Kappeler Lauterbach und Corona-Maßnahmen Keine Masken mehr in Bus und Bahn: Das wurde auch Zeit! Meinung – Marion Trimborn | 01.02.2023, 16:49 Uhr

Drei Jahre lang mussten die Deutschen in der Corona-Pandemie Maske tragen – jetzt ist es vorbei. Nur einer will das nicht wahrhaben, Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Was hat er nicht verstanden?