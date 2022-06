Waldbrand bei Treuenbrietzen: Seit Freitag kämpften Feuerwehr und Bundeswehr am Boden und mit Löschhubschraubern gegen das Feuer. FOTO: dpa/Stephanie Pilick Evakuierung in Treuenbrietzen Verheerende Feuer in Brandenburg: Zweiter Waldbrand breitet sich aus Von dpa | 19.06.2022, 19:31 Uhr

Vor einem Waldbrand bei Treuenbrietzen in Brandenburg müssen sich Menschen in Sicherheit bringen müssen. Ein weiteres Feuer bricht in selbem Landkreis aus. Wo es zu Evakuierungen kommt.