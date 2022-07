Erneut Bauernproteste in Niederlanden FOTO: VINCENT JANNINK up-down up-down Landwirte haben genug Was hinter den Bauernprotesten in den Niederlanden steckt Von Sören Becker | 07.07.2022, 19:20 Uhr

Bauern in den Niederlanden protestieren gegen strengere Dünge-Regeln. Sie blockieren Autobahnen, zünden Heuballen und verhindern Warenlieferungen an Supermärkte. Was ist da los?