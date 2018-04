Via Instagram : Abba kündigt Comeback an: „Es fühlt sich gut an“

Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo und Co.: Abba-Fans dürfen sich jetzt auf neue Hits der Kult-Band freuen.

von Nina Brinkmann Thomas Deterding

27. April 2018, 14:32 Uhr

Die schwedische Band verkündete am Freitagvormittag offiziell ihr Comeback via Instagram. „Wir dachten alle vier, dass es Spaß machen könnte, unsere Kräfte wieder zusammen zu tun und ins Studio zu gehen. [...] Es war, als sei die Zeit stehen geblieben und wir waren nur kurz im Urlaub.“

Zwei neue Songs haben Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid demnach bereits produziert, einer davon soll im Dezember veröffentlicht werden. „Wir mögen in die Jahre gekommen sein. Aber der Song ist neu. Und es fühlt sich gut an“, ließ die Band wissen.

❤️ Ein von @ abbaofficial geteilter Beitrag am Apr 27, 2018 um 4:11 PDT

Die Band hatte sich vor mehr als 35 Jahren getrennt. In ihrer Karriere verkauften die Musiker mehr als 400 Millionen Alben. Der Name Abba setzt sich zusammen aus den Vornamen der Bandmitglieder: Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid. Ihren großen Durchbruch hatten Abba 1974, also sie den Eurovision Song Contest mit dem Lied "Waterloo" gewannen.

Weitere Hits der Band sind

"Dancing Queen"

"Super Trouper"

und "The Winner Takes it All".