Test zur Zeitumstellung : Winterzeit, Sommerzeit oder beides? Welcher Typ sind Sie?

Europa diskutiert über die Abschaffung der Zeitumstellung. Machen Sie den Test und prüfen, was für Sie am besten wäre.

von Gregory Straub

16. August 2018, 15:46 Uhr

Brüssel | Zeitumstellung ja oder nein? Kaum eine Frage beschäftigt die Menschen in Europa so sehr wie die Frage, ob das zweifache Anpassen der Uhrzeit im Jahr noch sinnvoll ist oder nicht?

EU-Bürger haben noch bis Donnerstagabend (23 Uhr) Zeit, an einer EU-weiten Umfrage zum Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit teilzunehmen. Das Interesse an dem Votum ist überwältigend, die Mehrheit der Menschen möchte die Zeitumstellung abschaffen lassen. Sie auch? Was sind Sie überhaupt für ein Typ? Leben Sie gerne mit der Zeitumstellung? Oder hätten Sie am liebsten dauerhaft Sommer- oder Winterzeit? Machen Sie bei uns den Test und überprüfen Sie, welcher Typ Sie sind: