Mögliches Strafmaß Thema im Prozess : Windkraftbetrug: Muss Hendrik Holt für acht Jahre ins Gefängnis?

Wie lange müssen Hendrik Holt und seine Mitstreiter für ihren mutmaßlichen Millionenbetrug im Windkraftsektor hinter Gitter? Es kristallisiert sich heraus: Zumindest ein Familienmitglied kann mit einer Bewährungsstrafe rechnen.

Osnabrück | Norbert Carstensen ist kein Freund von Deals. Aber am Donnerstag stellte der Vorsitzende Richter der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Osnabrück dann doch „ein bisschen was in den Raum“, wie er es formulierte. Was wäre wenn sich die Angeklagten im Holt-Prozess möglichst zeitnah und möglichst geständig zu den Vorwürfen gegen sie äußern würden? C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.