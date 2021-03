Struktureller Rassismus : Wer übersetzt Amanda Gormans Gedicht? Eine Debatte über Identität und Missverständnisse

Es gehe nicht darum, wer das Gedicht von Gorman übersetzen darf, sondern um das Hinterfragen von Machtstrukturen.

Berlin/Hamburg | Die Übersetzung der Gedichte von der schwarzen US-Poetin Amanda Gorman hat weltweit für Diskussionen gesorgt. In den Niederlanden hat eine weiße Person nach Kritik auf Social Media den Auftrag zurückgegeben. In Deutschland soll die deutsche Übersetzung am 30. Mai beim Verlag Hoffmann und Campe veröffentlicht werden. Eine „dünne, schwarze Nachfahrin...

