Mord an Journalist und Verlobter : Wende im Fall Jan Kuciak: Slowakische Polizei verhaftet Tatverdächtige

Bei einer Razzia hat die Polizei mehrere Personen festgenommen. Die Polizeiaktion sei noch nicht abgeschlossen.

von dpa

27. September 2018, 09:12 Uhr

Bratislava | Sieben Monate nach dem Mord an einem Investigativjournalisten und seiner Verlobten hat die slowakische Polizei nach einem Medienbericht mehrere Tatverdächtige gefasst. Im Zuge einer umfangreichen Razzia seien insgesamt acht Personen verhaftet worden, berichtete das Nachrichtenportal "Dennik N" am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach soll es sich um den Mörder sowie Personen handeln, die bei der Tat halfen.

Die slowakische Polizei bestätigte, dass bei einem großen Einsatz mehrere Personen in Zusammenhang mit einer Gewalttat festgenommen worden seien. Nähere Informationen wolle man vorerst nicht geben, um die noch laufende Polizeiaktion nicht zu gefährden, hieß es auf der offiziellen Facebookseite.



Der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova waren am 21. Februar in ihrem Haus im westslowakischen Dorf Velka Maca erschossen worden. Kuciak hatte zuvor über die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei recherchiert. Seine unvollendete Reportage über mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht. Sie löste Massendemonstrationen gegen Korruption und den Missbrauch von EU-Förderungen aus. Als Folge der Proteste traten in der Slowakei die Regierung und der Polizeipräsident zurück.



Die unvollendete letzte Reportage des Opfers ("Wo die Mafia täglich Zugang zum Regierungschef hat") finden Sie im Internetportal Aktuality.sk (Slowakisch) oder in deutscher Übersetzung auf Welt.de.