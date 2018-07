Weltrekord in Duisburg : Hier ziehen 80 Schwimmer ein 360-Tonnen-Schiff

Anlässlich des Duisburger Hafenfests haben 80 Schwimmer für einen Weltrekord gesorgt - dieser soll nun ins Guiness-Buch.

von dpa

28. Juli 2018, 18:05 Uhr

Duisburg | Weltrekord im Hafenbecken: Mit reiner Muskelkraft haben 80 Schwimmer am Samstag beim Ruhrorter Hafenfest in Duisburg ein 360 Tonnen schweres Schiff gezogen. "Das war schwerer als erwartet - umso mehr freuen wir uns, dass es geklappt hat", sagte der Vorsitzende des Ruhrorter Bürgervereins, Dirk Grotstollen, der zu den Schwimmern gehörte. Hunderte Schaulustige verfolgten das Spektakel und feuerten die Schwimmer an, die das Schiff mit neun Seilen etwa 100 Meter weit schleppten. Unter den Teilnehmern waren 70 Mitglieder von Wassersportvereinen und zehn Hobbyschwimmer.

Nun soll die Aktion ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden. Den bisherigen Weltrekord hält nach Angaben von Grotstollen die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), deren Mitglieder vor fünf Jahren ein 330 Tonnen schweres Schiff gezogen hatten.

"Zum Glück sind die angesagten Gewitter ausgeblieben", sagte Grotstollen. "Denn dann hätte unsere Aktion nicht stattfinden können." Das Feuerwerk, das für Freitagabend beim Hafenfest geplant war, war aufgrund der langen Trockenheit wegen Brandgefahr kurzfristig abgesagt worden.