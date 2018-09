Wegen Energiepolitik : Donald Trump kritisiert Deutschland scharf

Auf seiner Rede vor der UN-Generalversammlung legt Trump Deutschland einen Kurswechsel in der Energiepolitik nahe.

von dpa

25. September 2018, 17:59 Uhr

New York | US-Präsident Donald Trump hat die Energiepolitik Deutschlands erneut scharf kritisiert. "Deutschland wird total abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert", sagte Trump am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York. Die Staaten der westlichen Hemisphäre seien dazu verpflichtet, ihre Unabhängigkeit vor dem Einfluss fremder Mächte zu schützen. "Wir lehnen die Einmischung fremder Nationen in diese Hemisphäre ab."

Die USA stemmen sich zusammen mit osteuropäischen Staaten vor allem gegen den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Trump hat das Projekt schon mehrfach scharf kritisiert. Die Bundesregierung betont, dass es sich dabei um ein wirtschaftliches Projekt handele.

