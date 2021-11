Weltärztechef bei Anne Will : „Tyrannei der Ungeimpften“: Wie Politik- und Netzwelt reagieren

Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery hat in der Talkshow bei Anne Will von einer "Tyrannei der Ungeimpften" gesprochen. In der Politik und im Netz gibt es zahlreiche Reaktionen – aber nur wenig Zustimmung.

Berlin | Der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery erhält nach seiner Aussage bei "Anne Will" viel Kritik aus der Politik- und Netzwelt. Am Sonntagabend hatte er in der Talkshow von einer "Tyrannei der Ungeimpften" gesprochen, die über die zwei Drittel Geimpften bestimmten. Er verwende den Begriff bewusst, betonte er auf Nachfrage der Mode...

