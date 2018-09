Mit Tekken 3 und Final Fantasy VII : Die Playstation Classic kommt: Sony bringt Retro-Konsole heraus

Zurück in die 90er: Sony veröffentlicht eine Mini-Version der erfolgreichen Playstation 1 – mit einigen Spiele-Krachern.

von Christian Ströhl

19. September 2018, 10:21 Uhr

Hamburg | Nach Nintendos Classic-Konsolen NES Mini und SNES Mini sowie weiteren Neuauflagen wie etwa dem C64 Mini springt nun auch Sony auf den Retro-Konsolen-Zug auf. Die Japaner schicken den ehemaligen Verkaufsschlager Playstation 1 in einer Mini-Version ins Rennen um die Spielergunst.

Wann erscheint die Playstation Classic?



Es war im Jahr 1995, als Sony die erste Playstation in Deutschland veröffentlicht hat. Die Konsole wurde ein Verkaufsschlager und mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Die Retro-Konsole von Sony wird unter dem Namen Playstation Classic erscheinen. Die Mini-Version der Playstation 1 erscheint am 3. Dezember.

Welche Spiele sind auf der Playstation Classic?



Sony hat angekündigt, dass die Playstation Classic mit 20 Spielen erscheinen wird. Mit dabei sind Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 und Wild Arms – die Japaner versprechen zudem, dass die Titel genauso gespielt werden können wie auf der Original-Playstation. So sehen die Controller und deren Layout etwa genauso aus, wie in den 90er Jahren. Die Konsole hingegen ist fast um die Hälfte kleiner. CDs von damals spielt die Retro-Konsole leider nicht ab.

Was kostet die Mini-Version der Playstation 1?

Der Playstation Classic liegen zwei Controller bei. Die Mini-Playstation wird per HDMI-Kabel an den Fernseher oder Monitor angeschlossen. Die Videoausgabe liegt bei 480p bzw. 720p. Retro-Spiele in Full-HD gibt es also nicht, aber welcher Klassik-Spiele-Fan will das schon? Die Playstation Classic kostet in Europa 99 Euro, in England 89 Pfund und in den USA 99 Dollar.

Wo kann ich die Playstation Classic bestellen?



Die Playstation Classic kann nicht vorbestellt werden und soll laut Sony (wie übrigens auch der NES Mini) in begrenzter Stückzahl erscheinen – eine Nachricht, die Retro-Konsolen-Fans die Schweißperlen auf die Stirn treiben wird. Es heißt also: Augen auf im Elektromarkt oder beim Online-Shopping.