Heavy-Metal-Festival : Otto Waalkes will mit seiner Band in Wacken rocken

Er könne es selbst kaum glauben: Komiker Otto Waalkes wird beim Heavy-Metal-Festival in Wacken auf der Bühne stehen.

von Lorena Dreusicke

15. Juli 2018, 12:13 Uhr

Berlin | Am 22. Juli wird Otto Waalkes 70 Jahre alt. Da kommt diese Nachricht quasi einem Geschenk gleich: Seine Band Otto & Die Friesenjungs ist für das Kult-Festival in Wacken engagiert worden. "Doller geht nicht. Ich kann es noch gar nicht recht glauben", sagte Waalkes der "Welt am Sonntag" dazu.

Deutschland berühmtester Ostfriese soll demnach am Freitag, 3. August, vor tausenden Heavy-Metal-Fans die Bühne rocken. "Meine Band und ich, wir werden uns was Schönes ausdenken müsse", sagte Waalkes. Kurz nach Mitternacht solle er auftreten.



Für ihn sei Wacken "kein Endziel, aber eine harte Bergetappe." Mit seiner Band macht er seit 1992 Musik. Gitarren seien seit jeher eine seiner Leidenschaft. "Ich wache morgens mit meiner Gitarre auf und spiele jeden Tag mindestens eine Stunde lang – bis die Knöchel knacken."

Das Heavy-Metal-Festival in Wacken 2018 steigt von 2. bis 4. August. Mehr Info zu Lineup und Tickets hier.

