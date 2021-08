„Wahrscheinliche Hypothese“ : Erster Corona-Patient könnte doch aus Wuhan-Labor stammen

Woher das Coronavirus kommt, gehört zu den ungeklärten Fragen der Pandemie. Lange hielt die WHO es für unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stammt. Jetzt ändert die Organisation ihre Einschätzung.

Berlin | Der Chefermittler der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ursprung des Coronavirus, Peter Ben Embarek, hält es entgegen früherer Einschätzungen für denkbar, dass sich der erste Corona-Patient in einem Labor in Wuhan infizierte. Die Labor-Theorie zähle für ihn zu den "wahrscheinlichen Hypothesen", sagte der dänische Wissenschaftler am Donnerstag im d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.