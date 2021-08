Griechenland und Türkei : Verheerende Brände: Sollte ich meinen Urlaub jetzt stornieren?

Seit Tagen wüten in Griechenland und der Türkei Waldbrände. Auch Urlaubsregionen sind betroffen. Das sollten Sie beachten, wenn Sie eine Reise in diese Länder gebucht haben.

Berlin | In Teilen Südosteuropas und in der Türkei toben heftige Waldbrände. Mancher Urlauber, dessen Reise erst in paar Wochen ansteht, dürfte sich angesichts der Bilder fragen: Kann und will ich in der Ecke überhaupt noch Urlaub machen? Lesen Sie auch: Deutschland unterstützt Griechenland im Kampf gegen die Flammen Deutschland rät nicht mehr von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.